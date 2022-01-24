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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti

24.01.2022 12:33
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, birinci yarıyıl döneminin bitmesiyle birlikte başarılı çalışmalarından dolayı Takdir Belgesi alan lise öğrencisini evinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, birinci yarıyıl döneminin bitmesiyle birlikte başarılı çalışmalarından dolayı Takdir Belgesi alan lise öğrencisini evinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Ağrı'da geçtiğimiz günlerde 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bitmesiyle ve yarıyıl tatili nedeniyle 943 okulda, 9 bin 54 öğretmenin rehberliğinde eğitim gören 145 bin 668 öğrenci karnelerini alırken, gösterdiği üstün başarı nedeniyle Takdir Belgesi alan Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 12 sınıf öğrencisi Halis Türkmenoğulları'nı okul müdürü Murat Demir ile birlikte evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türkmenoğulları aile fertleri ile bir süre görüştü. Başarılı çalışmalarından dolayı aldığı Takdir Belgesi ile ailesinin gururu olan öğrenci Halis Türkmenoğulları'nı tebrik edip bir süre sohbet eden Kökrek, aile fertlerinin istek ve taleplerini dinledi. Öğrenci Halis'e ve çeşitli okullarda öğrenim gören kardeşlerinin yarıyıl tatilinde okuması için kitap alınması talimatını veren Kökrek, karne hediyesi olarak öğrenci Halis'e tablet hediye ederek kardeşleri ile bol bol kitap okumasını istedi. Müdürlük olarak il genelinde yeni eğitim-öğretim yılında başlatılan ve ikinci dönemde devam edecek olan 'Bir Çayınızı İçeriz' projesi kapsamında öğretmenler gönüllü bir şekilde öğrencilerin evlerini ziyaret ettiklerini kaydeden Kökrek, bu proje kapsamında öğrenci Halis Türkmenoğulları'nı evinde ziyarette bulunduklarını belirtti. Proje ile öğrencilerin ailelerinin eğitim faaliyetlerine katılımını arttırmayı, okul-aile ve öğrenci arasındaki işbirliğini gerçekleştirerek okulda yapılan veliye ve öğrenciye yönelik çalışmaları daha sistematik hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kökrek, "Veli ziyaretleri sayesinde öğretmenler öğrencilerini ev ortamında gözlemleyerek öğrencilerin aileleriyle olan ilişkilerini ve sosyal ortamları hakkında daha iyi bir şekilde bilgi edinebiliyorlar. Aynı zamanda öğretmenler öğrencilerin çalışma ortamını görerek, bu konuyla ilgili dönütler vererek öğretmen-veli işbirliği içinde öğrencilerin akademik, sosyal, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini desteklemeyi en üst düzeye çıkarabilmek için gerekli bilgi alışverişini yapma fırsatı bulmaktadırlar" dedi. - AĞRI

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti

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milli eğitim bakanlığı, Tablet, Lise, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti - Son Dakika
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