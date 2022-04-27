Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

27.04.2022 13:53
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek hayırsever Çoktin ailesi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden Ömer Çoktin Fen Lisesinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek hayırsever Çoktin ailesi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden Ömer Çoktin Fen Lisesinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte hayırsever Çoktin ailesi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden 24 derslikli Ömer Çoktin Fen Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonunda incelemelerde bulunarak inşaat hakkında bilgi aldı. Okul inşaatının her kademesini gezen ve kontrol eden Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ömer Çoktin Fen Lisesinde eğitim öğretimin başlayacağını belirtti. Eğitime verdikleri destek ve katkılardan dolayı Çoktin ailesine teşekkür eden Kökrek, Ömer Çoktin Fen Lisesinin Doğu Anadolu Bölgesinin en modern Fen Lisesi olacağını söyledi. - AĞRI

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Doğubeyazıt, Hisarcık, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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