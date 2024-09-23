Ahilik Haftası Kutlandı

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Bu yıl 37'ncisi kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Isparta Valisi Aydın Baruş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Ahilik Teşkilatı'nın Türk İslam medeniyetinde temel bir görev üstlendiğini söyleyen Vali Baruş konuşmasına şöyle devam etti: "Ahilik teşkilatı sadece günlük yaşantıda değil, memleketin zora düştüğü, milletimizin yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda, seferberlik ilan edilen afet durumunda, afetzedelere nasıl yardımcı olabilirim diye koşturan, hatta tarihi süreç içerisinde memleketin bir silahlı güce ihtiyacı olduğu zaman, savunmaya ihtiyacı olduğu zaman eline silah alıp koşturan çok fedakar bir anlayışa sahip teşkilattır. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle olmuştur. Günümüzde de ahilik düşüncesinin, ahilik fikrinin yaşatılması, günlük yaşamımıza hakim kılınması çok çok önemli. Komşu esnafı iş yapmıyorsa onun hakkını da gözeten bir anlayış gerçekten dünyada başka yerde bulmak mümkün değil. Bu açıdan esnafımızın bu halisane duygularla çalışmaları bizleri her zaman gurura sevk ediyor, mutluluğa sevk ediyor" dedi. - ISPARTA