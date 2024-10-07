Ahilik Kültürü Haftası Lokma Hayrı ile Başladı - Son Dakika
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Ahilik Kültürü Haftası Lokma Hayrı ile Başladı

Ahilik Kültürü Haftası Lokma Hayrı ile Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarları Odaları tarafından düzenlenen 'Ahilik Kültürü Haftası' etkinlikleri, Altınoluk Mahallesi'nde yapılan lokma hayrı ile başladı. Etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı.

07.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Balıkesir'in Edremit Esnaf ve Sanatkarları Odaları'nın düzenlediği "Ahilik Kültürü Haftası" etkinlikleri, Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen lokma hayrı ile başladı.

Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahilik geleneğinin dayanışma, hoşgörü ve ticarette ahlak ilkelerini yaşatan bir kültür olduğuna vurgu yapan Başkan Ertaş, "Edremit Esnaf ve Sanatkarları Odalarının 'Ahilik Kültürü Haftası' nedeniyle düzenlediği lokma hayrına katılarak komşularımızla bir araya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahilik geleneğimiz, dayanışmanın, hoşgörünün ve ticarette ahlakın sembolüdür. Bu geleneği yaşatan ve gelecek nesillere aktaran tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar düzenlenerek Ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarlar arasında yaygınlaştırılacak ve Edremit halkına tanıtılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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