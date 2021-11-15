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Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı - Son Dakika

Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı

15.11.2021 13:55
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı

BURSA (İHA) Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü Bursa'da anıldı.

BURSA (İHA) Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümü Bursa'da anıldı.

Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Ahıska Kültür ve Sanat Topluluğu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Türk Ocakları Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Azerbaycan Bilimler Akademisi Rektör Yardımcısı Gönül İbrahimova, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkram Çınar, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Minara Aliyeva Çınar, Kafkasya sürgünü tanıklarından İlimdar Abdullahoğlu, belediye meclis üyeleri çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Anma programında, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı 'Ahıska Meselesi', Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İkram Çınar 'Atabek Yurdu' konusunda davetlileri bilgilendirdi.

Canlarını verdiler, kimliklerini vermediler

Sovyet Rusya'nın Türkiye sınırında bulunan Ahıska bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin, sırf dini ve milli kimliklerden dolayı Orta Asya çöllerine sürgün edilişinin üstünden 77 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "14 Kasım 1944 tarihinde, 90 bin Ahıska Türk'ü, Stalin tarafından yurtlarından koparılarak, Asya'da yaşamanın en zor olduğu bölgelere sürgün edildi. Kışın çetin şartlarında, vagonlara doldurularak bir aydan fazla sürecek uzaklıktaki bölgelere sürgün edilen kardeşlerimizden 17 bini, ne yazık ki açlık ve hastalık gibi sebeplerle hayatını kaybetti. Sovyet yönetiminin zulmü sürgün bölgelerinde de devam etti. Ahıskalı kardeşlerimiz kadın, yaşlı, çocuk denilmeden çalışma kamplarına gönderildi. Bu kamplarda da binlerce kardeşimiz şehit oldu. Yıllarca devam eden zulme baskılara rağmen kültürlerini kimliklerini korumayı başaran kardeşlerimiz canları pahasına adeta bir destan yazdı. Zulmün mimarı olan Sovyetler rejimi yerle bir olurken, mazlum Ahıskalı kardeşlerimiz zulüm çemberinden güçlenerek çıktılar" dedi.

Huzuru Yıldırım'da buldular

Yıldırım'ın binlerce Ahıskalı'ya ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, "Kardeşlerimiz yarım asır süren zulüm ve baskılardan dolayı huzuru, güveni Yıldırım'da buldular. Yıldırım onlar için sılayı rahim olurken, kardeşlerimiz de Yıldırım'ın gücüne güç kattılar. Bu duygu ve düşüncelerle gerek sürgünde, gerekse geride bıraktığımız 77 yıl içinde vatanlarından uzakta, bir gün ona kavuşmanın ümidiyle yaşarken hayatını kaybeden bütün kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Sürgünü yaşayıp da bugün dünyanın farklı ülkelerinde hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

14 Kasım Ahıska Sürgünü Anma Programı şiir ve türküler eşliğinde sona erdi. - BURSA

Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı
Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı

Yıldırım, Bursa, Sscb, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahıska sürgününün 77. yılı anıldı - Son Dakika


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