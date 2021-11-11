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Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti - Son Dakika

Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti

11.11.2021 15:10
Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'da Osmanlı geleneği olan askıda geleneğini babasından kalma lokantada yaşatan işletmeci Himmet Çakubay'ı tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'da Osmanlı geleneği olan askıda geleneğini babasından kalma lokantada yaşatan işletmeci Himmet Çakubay'ı tebrik etti.

Erbaş, Çakubay'ın 'Askıda yemek' geleneğini tam 40 yıldır devam ettirdiğini ifade etti.

Milletvekili Erbaş, "Himmet amcamızın askıda geleneğini hiç ara vermeden yıllardır devam ettirmesi gerçekten takdir edilecek bir durum. Kendisini bu sebepten dolayı tebrik ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Her hafta pazar günleri yaklaşık 250 kişiye yemek ikram eden Himmet Çakubay da, Milletvekili Ahmet Erbaş'a övgü dolu sözleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahmet Erbaş, askıda geleneğini 40 yıldır devam ettiren işletmeciyi tebrik etti - Son Dakika


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