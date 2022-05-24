AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi

24.05.2022 17:55
AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), ulusal ve uluslararası proje yazılmasına yönelik Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), ulusal ve uluslararası proje yazılmasına yönelik Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

AİÇÜ merkezi yerleşkedeki IC Vakfı binasında Üniversitenin ev sahipliğinde, IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) katkılarıyla düzenlenen Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek ve Erasmus+ eğitimini alan akademisyenler katıldı.

Eğitim programında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, insanlar için öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini, üniversite olarak verilen eğitimlerle akademisyenlere katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Hangi meslek ya da görev yapılır ise yapılsın ahlak ve etiğe dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, "Bazen yapılan çalışmalar kısa vadede yarar sağlasa da uzun vadede kişiyi zarara uğratabilmektedir. Bu noktada ahlaki değerlerin ön planda tutulması etiğe de dikkat etmeyi beraberinde getirmektedir. Bir akademisyen için proje yapmak hem kendi kariyeri hem de bünyesinde bulunduğu üniversite için çok önemlidir. 30 yıllık akademik kariyerimde yazdığım 12 projeden sadece 2 tanesi kabul edildi. Bu durum yeni proje yazmama engel olmadı. Sizler de proje yazarken yılmayın, pes etmeyin. Kabul almamanız hevesinizi kırmasın. Her şeyin başı çalışmaktır. Her gün yeni şeyler öğrenme ve öğretme ortamı sağlayan akademisyenlikte, elde edilen birikim projelere de yansıtılması halinde yeni ve özgün nitelikte başarılı projelerin yazılması kaçınılmaz olacaktır. Proje yazarken farkındalık oluşturulması çok önemlidir. Dezavantajlı bir bölgede yer alan Ağrı'ya yönelik gerçekleştirilecek projeler şehrimizin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Erasmus+ eğitimine katılan siz kıymetli akademisyenlerimizden çok sayıda proje beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu duygularla eğitim faaliyetlerimize katkı sunan IC Vakfı'na, SERKA'ya ve bu etkinliğe emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim, soru cevap bölümüyle devam etti. - AĞRI

AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi
AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi
AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi
AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi
AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi

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Kaynak: İHA

Üniversite, Erasmus, Rektör, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Erasmus Avrupa Dayanışma Programı proje yazma eğitimi düzenlendi - Son Dakika


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