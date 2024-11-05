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Aile Hekimleri İş Bıraktı

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Muğla'da aile hekimleri, yeni yönetmeliğe karşı 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

05.11.2024 17:52
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe karşı 3 günlük iş bırakma eylemine başlayan aile hekimleri, Muğla'da "Aile hekimliğinin ruhuna Fatiha" diyerek, lokma dağıttı.

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe karşı 3 günlük iş bırakma eylemine başladı. Muğla Tabip Odası, Muğla Alile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, SES Muğla Şubesi, BDS Muğla, Genel Sağlık İş Muğla Şubesi ve Birlik Sağlık Sen Muğla Şubesi üyeleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğine karşı başlatılan iş bırakma eylemi kapsamında Menteşe ilçesinde bulunan Orhan Çakır Parkında açıklama yaptı.

Ortak basın açıklamasını okuyan Muğla Aile Hekimleri Derneği ikinci başkanı Can Kirişçi, şunları söyledi:

"Sanılmasın ki bu yönetmelik sadece aile hekimlerini ve Aile sağlığı çalışanlarını etkiliyor. Bu yönetmelik 85 milyon vatandaşımızı etkiliyor. Bakanlık her yerde güzellemelerle yönetmeliğin iyi olduğuna dair açıklamalar yaparak halkımızı kandırıyor. Aile sağlığı merkezlerine yapılan zorunlu hasta çağrıları; asıl takip etmemiz gereken bebek, çocuk, gebe ve yaşlılarımız için olan koruyucu sağlık hizmetlerini aksatacaktır. Sağlıklı bir bireyin 6 ayda bir doktor ziyaretine zorlanması, kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açacaktır. Sadece sağlık harcamalarını değil; sağlıklı çalışan hastalarımız işe gidemediği için ülke geneli iş gücü kaybına da neden olacaktır. Yeni yönetmelik, hekimlerin bilimsel ve özgür meslek anlayışını hiçe saymaktadır. Hastanın sağlık durumunu, formüller ve hesaplamalarla belirlemeye çalışmak; hekimlerin hastaya özel tedavi uygulamasını engelleyecektir. Bu tür formülsel kısıtlamalar konulması mesleki onurumuza yapılan bir saldırıdır. Hastaya ihtiyacı olan ilacı yazmamız engelleniyor, hastaneye sevk etmemiz engelleniyor. Hedef puanlar ortaya atılarak aile hekimlerinin ve Aile sağlığı çalışanlarını yarısı sözleşme fesih riskiyle karşı karşıya bırakılıyor ve mesleki güvencemiz ortadan kaldırılıyor. Zulüm yönetmeliği yüzünden istifa edecek meslektaşlarımız var. Aile hekimlerine salgınları önle, kanserleri yok et, engelleri ortadan kaldır deniyor. Dünyanın bile çözemediği sorunlar, bizlere yükleniyor. Bırakın mesleğimizi yapalım Bırakın hastalarımıza gereken hizmeti verelim. Diplomamıza uzattığınız eliniz aile hekimliğine bir darbedir."

Açıklamanın ardından aile hekimleri, "Aile hekimliğinin ruhuna Fatiha" yazılı pankart ile vatandaşlara lokma dağıttı.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Hekimleri İş Bıraktı - Son Dakika

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