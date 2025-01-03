Yeni yönetmeliğin geri çekilmesini istiyorlar: Aile hekimleri iş bırakacak! - Son Dakika
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Yeni yönetmeliğin geri çekilmesini istiyorlar: Aile hekimleri iş bırakacak!

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Sağlık meslek örgütleri Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne tepki göstererek iş bırakacak. İş bırakma eylemi öncesi açıklama yapan SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, yönetmeliğin derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

03.01.2025 23:20
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Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği'ne gösteren aile hekimleri 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacak. İş bırakma eylemi öncesi Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelen sağlık meslek örgütleri taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Meslek örgütleri adına basın açıklaması yapan SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, " Sağlık Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz; hatanızdan hemen geri dönün. Onurumuzla oynamayı bırakın. Meslek onurumuzu, mesleki saygınlığımızı ayaklar altına almanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sorunları biz yaşıyoruz, bize danışın. Sağlık ortamını sürekli karıştırmak yerine, asıl işinizi yapın. Bunları yapamıyorsanız acilen istifa edin" diye konuştu.

"HASTALARIMIZIN SAĞLIĞI VE BİZLERİN EMEĞİ SATILIK DEĞİLDİR"

SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Bülent Yıldırım, ""Biz sağlık çalışanları, 2025'in ilk günlerine, mesleki onurumuz ve halkımızın sağlık hakkı için mücadele ile giriyoruz. İsteğimiz çok basittir. Halkımız hastalanmasın, onları hastalıklardan koruyabilelim, hasta olduklarında onlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verelim istiyoruz. Ancak buna izin vermiyorlar. İyi sağlık hizmeti vermeyi talep ettiğimiz için bizlere baskı uyguluyorlar, cezalar veriyorlar. Bizler bize dayattıkları paracı, piyasacı sözde sağlık hizmetini kabul etmiyoruz. Hastalarımızın sağlığı ve bizlerin emeği satılık değildir. Bu nedenlerle, yeni yıla, mesleki onurumuzun, değerlerimizin çiğnenmediği, iyi hekimlik ilkelerine ve mesleki özerkliğimize saygı duyulduğu, şiddetin olmadığı çalışma ortamları ve elbette insanca yaşanacak ve emekliliğimize yansıyacak bir gelir için mücadeleyle başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARINA, ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ"

"Her birimiz, çalıştığımız her yerde farklı boyutlarda da olsa, baskıya, kötü yönetime, hürmetsizliğe, kötü çalışma koşullarına, şiddete maruz kalıyoruz. Bunları mesleki onurumuza saldırı olarak kabul ediyoruz" diyen Yıldırım, "Yıllardır yapılan bu saldırılarda bardağı taşıran son damla, aile hekimi meslektaşlarımıza ve sağlık emekçilerine dayatılan yönetmelik olmuştur. Bu nedenle, aile sağlığı merkezlerinde 5-7 Kasım 2024 ve 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde üç ve beş gün süre ile iş bıraktık. Bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'nın hatasından geri dönmesini bekledik. Ancak değil hatalarından geri dönmek, hatalarına yepyeni hatalar, eziyetlerine yeni eziyetler eklemeye devam ettiler. Bu da yetmiyormuş gibi devlet televizyonlarında halka şirin görünmek için kamu spotları bile hazırlattılar" sözlerini sarf etti.

"AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KAOS, KARGAŞA, MUTSUZLUK HAKİM"

SES Şube Başkanı şu ifadeleri kullandı: Şu anda aile sağlığı merkezlerinde tam bir kaos, kargaşa, mutsuzluk, umutsuzluk hakimdir. Sağlık ekip işidir ve bu ekipte yer alan hekimler, iyi hekimlik yapmakta, hemşire ve diğer sağlık emekçileri iyi sağlık hizmeti vermekte zorlanıyorlar. İstifa eden ve aile sağlığı merkezlerinden ayrılan sağlık emekçilerinin sayısı hızla artıyor, istifa etmeyi düşünenler, yer değiştirmek isteyenler çoğalıyor. Sağlık Bakanı'nı sözde 'aile hekimlerini sevdiğini' açıkladığı ve asla samimi gelmeyen açıklamaları yerine, gerçeği görmeye, sorun yaratmak yerine, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına kulak vermeye çağırıyoruz; ısrarla ve yüksek sesle söylüyoruz, sesimizi duyun! 20 yıldır bizlerin tüm itirazlarına karşın uygulamaya çalıştığınız sağlığı para ile alınır satılır bir rant kapısına çevirdiğiniz sağlıkta dönüşüm projeniz iflas etmiştir. Projenizi hemen durdurun.

"HATANIZDAN HEMEN GERİ DÖNÜN"

Sağlık Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz; hatanızdan hemen geri dönün. Onurumuzla oynamayı bırakın! Meslek onurumuzu, mesleki saygınlığımızı ayaklar altına almanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sorunları biz yaşıyoruz, bize danışın. Sağlık ortamını sürekli karıştırmak yerine, asıl işinizi yapın. Bunları yapamıyorsanız acilen istifa edin. Uyarılarımızı dikkate almamaya devam ettiğiniz için, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 gün süre ile aile sağlığı merkezlerinde bir kez daha iş bırakacağız."

Yeni yönetmeliğin geri çekilmesini istiyorlar: Aile hekimleri iş bırakacak!
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeni yönetmeliğin geri çekilmesini istiyorlar: Aile hekimleri iş bırakacak! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    bunlarda hemen iş birakiyorlar alistilar.kustüm konuşmuyom 3 4 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Bu aile hekimleride işin iyice afedersiniz bokunu çıkardılar bu ülkede sadece onlar mağdur 1 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    hem ayranım dökülmesin hem ........ istemiyorsanız bırakın memlekete faydanız olsun 0 0 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    iyice rahata alışmışlar nede olsa 0 0 Yanıtla
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