Aile Yılı\'na Özel Eğitim Programı

Adıyaman Besni İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, kurumdan hizmet alan ailelerle bir araya gelerek çeşitli konularda eğitim programı düzenledi.

Program kapsamında ilk olarak, Besni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen "Aile" temalı ödüllü şiir yarışması hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, yarışmaya başvuru süresinin 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam ettiğini belirterek tüm halkı katılım sağlamaya davet etti.

Eğitim bölümünde ise Psikolog Merve Coşkun tarafından "Aile içi iletişim" konulu bir sunum gerçekleştirildi. Ardından Psikolog Berat Karaaslan, Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında farkındalık eğitimi vererek katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, yıl boyunca benzer etkinliklerle aileleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. - ADIYAMAN