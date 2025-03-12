AK Parti'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti'den Develi'ye ziyaret

AK Parti\'den Develi\'ye ziyaret

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak vatandaşlarla kucaklaşmaya, sofralara misafir olmaya ve gönüllere dokunmaya devam ediyor.

12.03.2025 17:12  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak vatandaşlarla kucaklaşmaya, sofralara misafir olmaya ve gönüllere dokunmaya devam ediyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'na bağlı RKM tarafından hazırlanan kapsamlı program kapsamında, İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları, Develi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak AK Parti Develi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet, İlçe Başkanı Mehmet Toker ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Burada yapılan toplantıda parti faaliyetleri ele alındı. Develi'deki temaslarını sürdüren AK Parti heyeti, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerinde vatandaşlarla da sohbet eden teşkilat üyeleri, Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşırken, halkın taleplerini ve önerilerini dinledi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, 2023 yılında Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Develili Polis Memuru İlker Duran'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle görüşen heyet, başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin hatırasını yaşatma noktasında devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Develi Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, Belediye Başkanı Adem Şengül ile ilçedeki mevcut projeler ve planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçenin kalkınmasına yönelik adımlar ele alındı.

Ziyaret programı, Develi'de düzenlenen toplu iftar programıyla sona erdi. İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Develi'de teşkilatımızla, esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdik. Şehit ailemizi ziyaret ederek, onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Ramazan, paylaşma ve kardeşlik ayıdır. Biz de bu mübarek ayın ruhuna uygun şekilde halkımızla kucaklaşmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Belediye, Misafir, kayseri, Develi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:58 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü 4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü
22:58 Kanada, ABD’ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 17:25:09. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.