AK Parti Hatay Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Hatay Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Hatay Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

Behçet Akın, AK Parti Hatay Gençlik Kolları İl Başkanlığına yeniden seçildi, gençlere umut mesajları verdi.

30.12.2024 14:00
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hatay Gençlik Kolları İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kongrede başkan Behçet Akın güven tazeledi.

AK Parti Hatay Gençlik Kolları Kongresi, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda binlerce gencin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi. Behçet Akın'ın delegelerin desteğiyle AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçildiği kongreye, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yasin Dursun, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan'la, muhtarlar ve STK temsilcileri katılım sağladı.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, "Bir genç hayal ediyorum, toplumun gıpta ile baktığı, yürüdüğü zaman dönüp tekrar bakılan, kültürlü ve onurlu duruşu olan bir genç hayal ediyorum ve Allah'ın izniyle AK Gençlikte bu var ve her zaman olacak. Anne - babalara şunu söylemek istiyorum; gençlerimize güvenin, önlerini açın, onlar gelecekte ülkenin en önemli insanları olacak. Gençlerimize de tavsiyem, İngilizce bilmiyorlarsa öğrensinler, 2 yıllık üniversite bitirmişlerse 4 yıllık da okusunlar, iş yapsınlar, hayata atılsınlar, bilimde, teknolojide her alanda kendilerini geliştirsinler" İfadeleriyle katılımcılara seslendi.

Kongrede konuşan Başkan Behçet Akın, bu önemli günde dava arkadaşlarıyla beraber olmanın onur ve heyecanını yaşadığını vurgulayarak "Hatay'ımız, büyük bir felaket yaşadı ve bu felaketle beraber pek çok sıkıntıyı hep birlikte göğüsledik. Milletimizin feraseti ve devletimizin güçlü desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatay; bu kadim topraklar ve eşsiz kültür, her yıkılışın ardından yeniden doğacak ve biz gençler olarak bu doğuşun en güçlü temsilcisi olacağız" İfadeleriyle Hatay'ın ihya ve inşası sürecinde gençlere ciddi görevler düştüğünü belirtti.

Başkan Akın, konuşmasına "Hatay'ın yeniden inşasında yalnızca binaları ve yolları değil, aynı zamanda umutları, sevgiyi, kardeşliği ve huzuru da yeniden inşa edeceğiz. Gençlik, her zaman değişimin, dönüşümün ve ilerlemenin temsilcisi olmuştur. Bizler, gençlerin fikirlerine, projelerine ve hayallerine her zaman kulak veren ve gençleri yürekten destekleyen bir anlayışa sahip olan, bu toprakların umudu AK Parti'nin gençlik kollarıyız. Biz her dem yeniden doğarız" şeklinde devam ederek gençlere umut aşılayan mesajlar verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Hatay Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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