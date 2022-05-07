AK Parti heyeti Dodurga'da - Son Dakika
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AK Parti heyeti Dodurga'da

07.05.2022 12:40
AK Parti heyeti Dodurga'da

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki parti heyeti Dodurga beldesinde esnafla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki parti heyeti Dodurga beldesinde esnafla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesine ziyaret yaptı. Başkan Yıldırım ve beraberdekiler ilk olarak Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Ardında beldedeki esnafı ziyaret eden İl Başkanı Yıldırım, onların sorunları dinledi. Büyük bir ilgiyle karşılan İl Başkanı Yıldırım, esnafla bol bol hatıra fotoğraflı çektirdi. - BİLECİK

AK Parti heyeti Dodurga'da
AK Parti heyeti Dodurga'da
AK Parti heyeti Dodurga'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti heyeti Dodurga'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti heyeti Dodurga'da - Son Dakika
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