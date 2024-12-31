AK Parti'li Yalçın: "Sivil toplum örgütlerimizi Şam'da görmek son derece keyif ve gurur verici bir durum"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Bahri Yalçın, Suriye'deki incelemeleri esnasında Türkiye'den bölgeye giden sivil toplum örgütleriyle karşılaştıklarını dile getirerek, "Sivil toplum örgütlerimizi Şam'da görmek son derece keyif ve gurur verici bir durum" dedi.

Parti Genel Merkez'inde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen "Suriye'de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı"nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahri Yalçın, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki mevcut insani şartları incelemek üzere Suriye'ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Suriye'de depremden daha vahim bir görüntüyle karşı karşıya kaldık"

Ziyarette bir depremin şehir üzerindeki bıraktığı etkiden daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yalçın, "Depremi çokça yaşamış bir ülkenin mensupları olarak biliyoruz ki şehirler depremlerde harap olur. Burada sadece bir deprem görüntüsü yok aynı zamanda bir yağma görüntüsü var. Yıkılan binaların ne bir kapısı, ne bir penceresi ne bir içerisinde halısı, kilimi ve hiçbir şeyi kalmamış. Özellikle küçük yerleşim bölgeleri bir hayalet şehre dönüşmüş. Yıllarca ülkemizde birileri 'Suriyeliler bir an önce evlerine dönsün' gibi kavramlar kullanıyordu. Sednaya'yı ve bu hayalet şehirleri gördükten sonra açık bir şey söyleyebiliriz ki o insanların gidebilecek yerleri yoktu. Hala insani şartlar, dönüş için kolay olmadığını gösteriyor. Barınma, enerji, gıda gibi temel meseleler hala sürüyor. Bunların kısa süre içerisinde tamamlanması, kendi evine dönmek isteyen insanların dönmeleri için ön şartı gözüküyor" açıklamasında bulundu.

"Sivil toplum örgütlerimizi Şam'da görmek son derece keyif ve gurur verici bir durum"

Yalçın, gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında Şam sokaklarında Türkiye'den Suriye'ye giden insani yardım kuruluşlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu ülkenin bir vatandaşı olarak sivil toplum örgütlerimizin bir hafta içerisinde 'orada insanlık adına neler yapılabilir?' diye hızlıca sahaya girmiş olmaları ve bunlarla sokakta karşılaşıyor olmam beni çok mutlu etti. Türk milletinin ne kadar yardım sever olduğu, Türk milletinin insanlık değerlerine ne kadar hakim olduğunu ve ne güçlü sivil toplum örgütlenmesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan son derece keyif ve gurur verici bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin ardından hazırladıkları kapsamlı raporun bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarının altını çizen Yalçın, özellikle insani şartların nasıl iyileştirilebileceği ve bu insani şartların iyileşmesinde ne tür aktörlerin ne tür roller oynayabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti. - ANKARA