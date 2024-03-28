AK Parti Oltu'da iftarda buluştu
ERZURUM - AK Parti Oltu İlçe Başkanlığınca düzenlenen proje tanıtımı ve iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
AK Parti Oltu İlçe Başkanlığınca proje tanıtımı ve iftar programı düzenlendi. Oltu'daki program, AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz'un selamlama konuşması ile başladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, "Ben bugün Erzurum milletvekilleri adına buradayım. Biz Ankara'da Adem Çelebi kardeşimizin yanında ve her zaman destekçisi olacağız Oltu ilçemiz kuzeyde parlayan bir yıldızımız. Bugün buradaki toplanmamızın asıl amacı Oltu hak ettiği hizmeti alabilmesidir. Biz Oltu'yu çok önemsiyoruz" dedi. Programda söz alan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, salonun coşkusu karşısındaki memnuniyetini dile getirerek, Oltu için hayati önem taşıyan tünel için çalışmaların başladığı müjdesini verirken, yıllardır ilçenin talebi olan araç muayene istasyonunun da çok yakın bir gelecekte Oltu'ya kurulacağı müjdesini verdi.
Daha sonra AK Parti Belediye Başkan Adayı İnş. Müh. Adem Çelebi proje tanıtımı çerçevesince Oltu'da yapmayı planladıkları projelerin tanıtımını yaptı. Akabinde iftar programı yapıldı. İftarın ardından TRT Sanatçısı Fatih Koçak tarafından halk müziği seslendirildi. Gençlerin doyasıya halay çektiği program coşkuyla tamamlandı. AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz program bitiminde katılımcılara ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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