Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak - Son Dakika
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Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak

12.04.2022 11:53
Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi sahil kesiminde başlattıkları temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi sahil kesiminde başlattıkları temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm sezonu öncesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim'in dört bir yanında başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Ege'de turizm denilince ilk akla gelen noktalardan olan Didim Akbük Mahallesi sahil kesiminde Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan temizlik ve yenileme çalışmaları sürüyor. Eşsiz güzelliğiyle yeşil ve maviyi buluşturan Akbük sahilinde ekipler, ot temizliği ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Mahallenin dört bir yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla Akbük'ün 2022 turizm sezonunu yenilenen yüzüyle karşılayacağını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve bizler Akbük'te adeta seferberlik başlattık. Binlerce vatandaşımızın yaşadığı, yerli ve yabancı turistlerin gözde noktaları arasında yer alan Akbükümüzün bir çok noktasında yol yenileme ve altyapı çalışmaları sürüyor. Bunların yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de güzide mahallemizi turizm sezonuna hazırlıyor. Akbük, 2022 turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun ve bizlerin gerçekleştirdiği çalışmalar ile Akbük, hak ettiği değere kavuşacak. Desteklerinden dolayı Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, emeklerinden dolayı personellerimize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak
Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak
Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak
Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Turizm, Aydın, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akbük, turizm sezonunu yenilenmiş yüzüyle karşılayacak - Son Dakika


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