Akçakale'de 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Akçakale'de 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi

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Akçakale Sınır Kapısı'nda tüketime uygun bulunmayan 79 ton ceviz içi imha edildi.

03.10.2024 17:59
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(ŞANLIURFA) - Akçakale Sınır Kapısı'nda, Suriye üzerinden Türkiye'ye sokulmak istenen ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 79 ton ceviz içi ele geçirildi. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen tonlarca ceviz içi imha edildi.

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, tır dorsesinde bulunan 79 ton ceviz içi ile ilgili inceleme yapıldı. Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı incelemede, ceviz içinin Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu ve tüketime uygun olmadığı tespit edildi. Hem insan hem de hayvan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen tonlarca ceviz içi, iş makineleri ile tırdan boşaltılarak imha edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ceviz içi numuneleri fiziki ve duyusal muayenelere tabi tutuldu. Yapılan analizlerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu belirlendi. Cevizlerin tüketiminin insan ve hayvan sağlığına uygun olmadığı ortaya çıktı. Analiz sonuçlarına dayanarak, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol ekiplerinin nezaretinde, 79 ton kabuksuz ceviz içi imha edildi. Yetkililer, insan sağlığını tehdit eden bu tür ürünlerin ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi için denetimlerin sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Akçakale\'de 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçakale'de 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakale'de 79 Ton Ceviz İçi Ele Geçirildi - Son Dakika
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