DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından boğulmalarda ilkyardım broşürü dağıtarak vatandaşları uyardı.
Suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla oluşturulan Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda hazırlanan "Boğulmalarda İlkyardım" broşürleri, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizdeki önemli noktalara ulaştırıldı.
Broşürler; Akçakoca Belediyesi, sahil bölgeleri ve turizm tesislerinde vatandaşların kolayca erişebileceği alanlara dağıtıldı. Böylece yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı halkın bilinçlenmesi hedefleniyor. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Akçakoca'da Boğulmalara Karşı İlkyardım Broşürü Dağıtıldı - Son Dakika
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