Sezonun açılmasına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar bir yandan kumsalda kumdan kale yaparken bir yandan da kıyıda suya girip serinleyerek hoşça vakit geçirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Akçakoca'da deniz sezonu açıldı - Son Dakika

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