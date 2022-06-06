Akçakoca'da deniz sezonu açıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da deniz sezonu açıldı

06.06.2022 12:03
Akçakoca'da deniz sezonu açıldı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi Akçakoca'da deniz sezonu açıldı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi Akçakoca'da deniz sezonu açıldı.

Karadeniz bölgesinin önemli tatil yerlerinden olan Akçakoca'da deniz sezonu açıldı. Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da havaların ısınmasıyla tatilcilerin mekanı haline geldi. Hafta sonunu fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte soluğu Karadeniz'in serin sularında yerini aldı.

Sezonun açılmasına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar bir yandan kumsalda kumdan kale yaparken bir yandan da kıyıda suya girip serinleyerek hoşça vakit geçirdiler. - DÜZCE

Akçakoca'da deniz sezonu açıldı
Akçakoca'da deniz sezonu açıldı
Akçakoca'da deniz sezonu açıldı

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca'da deniz sezonu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca'da deniz sezonu açıldı - Son Dakika
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