Akçakoca'da saat 09: 05 hayat durdu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te hayat durdu.

Törene Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz, devlet erkanı, vatandaşlar katıldı. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Akçakoca'da da saat 09.05'te iki dakikalığına hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunun ardından program sona erdi. - DÜZCE