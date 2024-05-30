Akdağmadeni Belediyesi Gazze'ye Destek Programı Düzenledi - Son Dakika
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Akdağmadeni Belediyesi Gazze'ye Destek Programı Düzenledi

Akdağmadeni Belediyesi Gazze\'ye Destek Programı Düzenledi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sivil insiyatif öncülüğünde düzenlenen 'İstanbul'dan Gazze'ye Fetih Programı'nda, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konferans ve konserle devam etti. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, programda yaptığı konuşmada Gazze'deki zulme dikkat çekerek destek veren herkese teşekkür etti.

30.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla sivil insiyatif öncülüğünde Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle " İstanbul'dan Gazze'ye Fetih Programı" düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından Batı medeniyeti ile İslam medeniyetinin karşılaştırıldığı "Toprak ve Ateş Medeniyeti" konulu konferansla devam etti. Program Akdağmadeni'nin yetiştirdiği müzisyenlerden Ender Tekin'in fetih ve Gazze ezgilerini seslendirdiği konserle son buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Bugün burada insanlığın yüz karası, günümüzün utanç vesilesi Gazze soykırımında masumların yanında olalım, derdimizi İstanbul'un fethi ile bütünleştirelim, fetih ruhunu diri tutalım hedefiyle bir araya geldik. Henüz kısa bir süre önce duyuru yapmamıza ve belediye olarak sadece öncü olarak destek vermemize rağmen gönüllü arkadaşlarımız ve elini taşın altına koyan duyarlı vatandaşlarımız 3 gündür yoğun bir program icra ediyor. Öncelikli amacımız bu zulüm bizim açımızdan sıradanlaşmasın, mücadele ruhumuzu, zalime öfkemizi diri tutalım idi. İkinci amcamız ise karınca kararınca Refah'ta, Gazze'de bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirilen kardeşlerimize destek olmaktı. Bu sürece destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program Gazze için edilen dualarla son buldu. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Furkan Nezir, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdağmadeni Belediyesi Gazze'ye Destek Programı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdağmadeni Belediyesi Gazze'ye Destek Programı Düzenledi - Son Dakika
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