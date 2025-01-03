Akdağmadeni'nde 700 Çocuk Cami'de Buluştu

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Akdağmadeni'nde 700 çocuk Cuma namazında camide buluştu

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çocuklar ve yetişkinler camide bir araya geldi.

Akdağmadeni ilçesinde okula giden çocukların cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Camii Bizim Evimiz Geç Kalmadan Geliriz' sloganıyla Cami- Çocuk Buluşması projesi kapsamında cuma namazında Akdağmadeni İmam Hatip Külliye Camii'nde program düzenlendi.

Vaiz, imam-hatip, mevlithan ve yaklaşık 700 çocuktan cemaat ile, "yetişkinlerle çocukların buluşması" gerçekleştirildi. Bu tür etkinliklerin çocukların camiye olan ilgisini artırdığını ve onları manevi değerlerle buluşturduğunu belirten İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, "Çocuklarımız camiyi ikinci evi olarak bilmeli ve buraya severek gelmeliler. Bu programlar vesilesiyle camilerimiz çocuklarla şenlenmeli ve onların neşesiyle dolup taşmalıdır" dedi.

Çolak, miniklerin camiyi sevgi ve muhabbet dolu bir mekan olarak benimsemeleri ve gelecekte aktif birer cami cemaati üyesi olmaları açısından programı önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Buluşmada çocuklar, Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca'nın hikayeleriyle vakit geçirdi. Programın ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü destek verdi.