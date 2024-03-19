AKP Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz\'ın Belediyeyi Zarara Uğrattığı İddia Ediliyor

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AKP Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz'ın, 2016-2019 yılları arasında sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde kilitli parke taşı alım ihalesi ile Belediyeyi 724 bin 581 lira 36 TL zarara uğrattığı iddia edildi. Konuyla ilgili müfettişlerin "görevin kötüye kullanıldığı" yönünde verdiği rapora rağmen dosya ile ilgili Elazığ Valiliğince herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedildi.

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde AKP Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen eski Belediye Başkanı Aydın Ayaz'ın belediye işlerindeki usulsüzlük dosyalarının 3 yıldır bekletildiği ileri sürüldü. Ayaz'ın 2016-2019 yılları arasında sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde kilitli parke taşı alım ihalesi ile Belediyeyi 724 bin 581 lira 36 TL zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 2021'de hazırladığı raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"12/02/2018 tarihli 2018/38266 kayıt numaralı 181.079.00 bedelli, 28/08/2018 tarihli 188.400,50 bedelli 23/10/2018 tarihli 2018/520908 kayıt numaralı 928.243,00 TL bedelli parke taşı alım ihalelerinin pazarlık usulu yapılarak Yazıkonak belediyesinin 724.581,36 TL zarara uğratıldığı konusuyla ilgili olarak; Yazıkonak belediyesince 2018 yılı içerisinde yukarıda belirtilen muhtelif zamanlar da 3 adet parke kilit taşı ihalesi gerçekleştiği, pazarlık usulü ile yapılan bu alımlarda bu piyasa fiyatı olağanın çok üstünde tutularak, olması gerekenden kdv dahil 724.581,36 TL fazla ödeme gerçekleştiği ayrıca 2018/520908 kayıt numaralı ihalenin 21/b usulü ile yapıldığı ancak yapılan fazla ödemelerde Önder Prefabrik Beton Mamülleri Beton ve Betonarme Boru Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine menfaat temin edildiği bu yolla Yazıkonak Eski Belediye Vaşkanı Aydın Ayaz tarafından görevinin kötüye kullanıldığı, Yazıkonak eski Belediye Başkanı Aydın Ayaz hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3/i maddesi hükümleri gereğince yasal işlemlerin Elazığ Valiliğince işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."