AKP\'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı İYİ Parti\'den İstifa Etti

Yerel

ESMA TURAN

AKP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun oldu.

AKP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun oldu. Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP'den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"HAYIRLISIYLA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum'un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve Ak Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini söyledi. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum'a hizmet için hayırlısıyla yeniden başlıyoruz" dedi.