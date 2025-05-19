Aksaray'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da coşku ile kutlandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi başımızın üzerinde her zaman tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Aksaray'da kent meydanında Aksaray Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Programa Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Tarık Ateş ve birçok kamu kurumu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

"Bayrağımızı nesiller boyunca taşıyacağız"

Vali Kumbuzoğlu, programda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, "Gençlik üzerinde bu mücadelemizi, bu özgürlüğümüzü, bayrağımızı nesiller boyunca taşıyacağız inşallah. Birlik ve beraberliğimizi hiç bozmadan daha da kenetleneceğiz. Gençlerimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği çok daha parlak olacak. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi başımızın üzerinde her zaman tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız ise 15-21 Mayıs arasında "Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla kutlanan Gençlik Haftası boyunca Aksaray'da birçok etkinliğe imza atıldığını anlattı.

19 Mayıs 1919'un sadece bir tarih değil, dirilişin ve kurtuluşun sembolü olduğunu söyleyen Yıldız, "19 Mayıs, yok olmakla varolmak arasında bir tercihin yapıldığı, vatan ve istiklal uğruna her şeyin feda edildiği bir dönemin başlangıcıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, milletimizin kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı bir uyanışın adıdır" diye konuştu.

Kutlama programı kapsamında halk oyunları gösterileri, gençlik merkezi öğrencilerinin sunduğu müzik ve tiyatro performansları ile çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Genç sporcuların gösterileri büyük beğeni toplarken, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören, halk oyunları gösterisi ve jimnastik gösterisiyle son buldu.