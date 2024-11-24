Aksaray'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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Aksaray'da Yoğun Kar Yağışı

Aksaray\'da Yoğun Kar Yağışı

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle 70'ten fazla ihbara müdahale edildi, can kaybı yok.

24.11.2024 17:55
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(AKSARAY) - Aksaray'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oldu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çok sayıda ihbar alındığını, elektrik kesintisi yaşandığını ancak hepsine müdahale ettiklerini belirtti.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ekecik Yeniköy bölgesinde karla mücadele konusunda basın açıklaması yaptı. Vatandaşlara mağduriyet yaşanmaması adına dikkatli olma çağrısında bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Tüm birimlerimizle sahadayız. Bu süre zarfında; ağıl çökmesi, yol kapanması, trafik kazaları gibi 70'den fazla ihbar aldık. Hepsine anında müdahale ettik" dedi.

"Trafik kazalarında bir can kaybımız yok"

43 araç ve ekiple 104 elektrik arızasına müdahale edildiğini ve şu anda elektrik kesintisi yaşanan yer olmadığını ifade eden Vali Kumbuzoğlu, 5 trafik kazasına müdahale edildiğini, 66 vatandaşın güvenli bölgelere sevkinin sağlandığını ifade ederek, "Trafik kazalarında, çok şükür bir can kaybımız yok. Ağıl ve ahır çökmelerinde de hayvan telefi söz konusu değil. Şu anda, İl Özel İdaremiz, 30 iş makinası ve 65 personelimiz, yollarımızı açık tutmak için durmaksızın çalışıyor. Çalışmalarda şu ana kadar, 600 ton tuz, 25 ton tuz çözeltisi ve 75 ton tuz agregası kullanılmıştır. Şehrimizin, ana arterleri, ilçe, belde ve köy yolları açık ve kontrolümüz altında. Ancak, yağışla birlikte tipinin yaşandığı, Akin- Ortaköy yolu kısa aralıklarla kapanıyor. Ordaki çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Gece gündüz demeden sahada çalışmalara devam edeceklerini belirten Kumbuzoğlu, "Hemşehrilerimizden istihamımız; uyarılara dikkat etsinler, tedbirsiz yol çıkmasınlar. Sizlerle sürekli bilgi paylaşımında bulunacağız" dedi.

" Sinop'ta 81 köy yolu ulaşıma kapandı"

Öte yandan dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılan Sinop'ta 7 ilçede toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Sinop merkeze bağlı 2 köy, Boyabat'ta 27 köy, Dikmen'de 3 köy, Durağan'da 32 köy, Erfelek'te 4 köy, Gerze'de 11 köy ve Saraydüzü'nde 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Sinop'un Türkeli İlçesi Güzelkent sahilinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı. Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

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