Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor - Son Dakika
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Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor

19.04.2022 18:51

- Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor Aksaray'da Ramazan fırsatçılarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray Belediyesi, zabıta birimliyle halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş çerçevesinde gün boyu ani baskınlarla denetim yapıyor.

- Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor

AKSARAY - Aksaray'da Ramazan fırsatçılarına yönelik geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray Belediyesi, zabıta birimliyle halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş çerçevesinde gün boyu ani baskınlarla denetim yapıyor.

Aksaray'da vatandaşların güvenli bir şekilde Ramazan alışverişlerini yapmaları için Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ani baskınlarla fırın, market ve diğer gıda işletmelerini denetliyor. Gıda satışı yapılan iş yerlerinde fiyat, gramaj ve son kullanma tarihli ürünler gibi denetimleri yapan zabıta ekipleri tüm ürünleri tek tek inceliyor. Fırınlarda ekmeklerin gramajını hesaplayarak üretim alanlarının hijyen kontrolünü yapan zabıta ekipleri Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından belirlenen ekmek ve pide fiyatlarına göre yapılan satışları da kontrol ediyor. Zabıta ekipleri fırınlarda her bir köşede hijyen kontrolü yaparken, Ramazan'da en çok tüketilen pideleri pişmeden önce ve piştikten sonraki hallerini görmeden fırından ayrılmıyor. Marketlerde Ramazan alışverişini yapan vatandaşların arasına karışan zabıtalar, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere, raf fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırıyor. Raflardan çektikleri fotoğraflarla ürünleri sepete koyan zabıta ekipleri alışveriş yapıyormuş gibi kasadan geçirdiği ürünlerin raf fiyatları ile kasaya yansımalarını kontrol ediyor. Vatandaşların Ramazan'da sıklıkla kullandıkları ürünler kasadan geçmediği sürece marketten çıkılmıyor. Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan zabıtalar esnaflara da uyarılarda bulunuyor.

"Eksik gramaj ve olumsuzlukla karşılaşılmadı"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Komiseri Feridun Han, "Bugün ki market denetlememizde raflardaki ürünlerle kasalardaki etiket fiyatlarını karşılaştırdık. Karşılaştırdığımızda her hangi bir sorunla karşılaşılmadı. Ramazan dolayısıyla bu denetlemelerimizi sürekli yapmaktayız. Aksaray ilimizde bulunan fırınlarda yapmış olduğumuz denetlemelerde de hijyen konusunda ve fırıncılar odasından alınmış olan fiyat listesi doğrultusunda yaptığımız denetlemede de her hangi bir sorunla karşılaşmadık. Denetlemiş olduğumuz fırınlarda hijyen konusunda çok titizlerdi. Ekmek ve pide gramajları tamdı. Eksik gramajla karşılaşılmamıştır" dedi.

Denetlenen marketlerden birisinin yetkilisi olan Sinan Önemli denetimleri doğru bulduklarını ve sıklıkla yapılmasını istediklerini belirterek, "Belediyemizin yapmış olduğu denetimlerden memnunuz. Bu tür denetimleri sıklıkla yapmalarını istiyoruz. Fiyatların kontrolü, hijyenin temizliğin kontrolü, bu gibi konularda bizlere de yardımcı olmaları bizlerin eksikleri tamamlama konusunda yardımcı olmaları bizim için önemlidir. Ayrıyeten müşterilerimizin bizlerden daha verimli hizmet alabilmeleri için bu tür denetlemelerin sıklaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor
Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor
Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor
Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor

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Güvenlik Önlemleri, alışveriş, Aksaray, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray'da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor - Son Dakika


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