Akşehir\'de 19 Mayıs coşkusu

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bando ekibi gösterisi büyük beğeni toplarken, tekvando ve jimnastik gösterileri nefesleri kesti.

Akşehir ilçesindeki kutlama, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk programından sonra etkinliklere yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edildi. Buradaki törende; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay İbrahim Polat, Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, ilçe protokolü de yer aldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Yılmaz konuşmasında "19 Mayıs, gençlik; Gençlik gelecek demektir. Türk Genci; Türk İstiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Konuşmanın yapılmasının ardından Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden İlayda Uyar tarafından 'Dağ Başını Duman Almış' isimli şiir okundu. Gençlik Haftası çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ödül takdiminin ardından Akşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından yapılan gösteri izlendi. Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşan bando ekibi gösterisi programa katılan davetlilerin büyük beğenisini topladı. Akşehir Nasreddin Hoca Spor Kulübü'nce hazırlanan tekvando gösterisi, Master Spor Kulübü sporcularının basketbol gösterisi ve Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından tören sona erdi. - KONYA