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Aktaş'tan gençlere altın öğütler: "Radarlarınız açık olsun" - Son Dakika

Aktaş'tan gençlere altın öğütler: "Radarlarınız açık olsun"

20.01.2022 13:51
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: "Radarlarınız açık olsun"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir araya geldiği gençlere geleceğe dair öğütler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir araya geldiği gençlere geleceğe dair öğütler verdi. Gençlere hedef ve hayallerine doğru durmadan koşmalarını öneren Başkan Aktaş, "Radarlarınız hep açık olsun. Hayatı iyi takip edin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Net Konuşalım' programında gençlerle bir araya geldi. Ulaşımdan altyapıya, tarihi kültürel mirastan akıllı şehirciliğe kadar farklı alanlardaki sorulara cevap veren Başkan Aktaş, sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada siyasi ve özel hayatından örnekler de sundu.

Pandeminin Türkiye'ye yaşattığı olumsuzluklara rağmen ülkenin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Kimsenin vazgeçemediği stratejik bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkede ne kadar beyin gücü yüksek olursa, ne kadar donanımlı gençlik olursa, emin olabilirsiniz ki geleceğimiz daha aydınlık. Benim acizane tavsiyem; ideallerinizin, hayallerinizin peşinden koşun. Hedefleriniz olsun, hayalleriniz olsun ve hayalleriniz doğrultusunda koşun. Konuşmaktan, dinlemekten, istişare etmekten, akıl danışmaktan hiçbir zaman kaçınmayın" diye konuştu.

"Radarları açın"

Dünyada teknolojiye bağlı hızlı bir değişim-dönüşüm dönemi yaşandığına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Değişim ve dönüşüm hayatın özünde var. Kaçınılmaz bir gerçek. Ama bizim için 'kara toprağa da girsek' değişmeyecek bazı şeyler var. İnancımızı, bayrağımızı, devletimizi, vatanımızı tartışıyor muyuz? 784 bin kilometrekarenin her bir karışı çok değerli ve kıymetli değil mi? Birlik ve beraberlik Hiçbir millette bu özellik yok. Türk milleti olarak bizde var. Muhakkak teknolojinin imkanlarını kullanacağız, değişeceğiz, dönüşeceğiz. Çağın şartlarına ayak uyduracağız. Eskiden bol paça modaydı, şimdi dar paça moda. Saç modeli şöyleymiş, böyleymiş Görüyorsunuz, saçını bağlamış falan. Bazıları eleştiriyor. Bırak kardeşim, ne kılık kıyafetle uğraşıyorsun? Bırak; saçına, sakalına falan bakıyorsun. Dinle şu adamı ne anlatıyor? Şunun yüreğine bak, fikirlerine, düşüncelerine bir bak. Ama kendini ifade etmekten aciz, süklüm püklüm de olmamalı. O yüzden radarlarınız açık olsun. Hayatı iyi takip edin" şeklinde konuştu.

Kendisine sorulan soruları açık yüreklilikle cevaplayan Başkan Aktaş, buluşmada şarkı söyleyen gençlere eşlik etmeyi de ihmal etmedi. - BURSA

Aktaş'tan gençlere altın öğütler: Radarlarınız açık olsun
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: Radarlarınız açık olsun
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: Radarlarınız açık olsun
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: Radarlarınız açık olsun
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: Radarlarınız açık olsun

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Millet Kütüphanesi, AK Parti, gençlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aktaş'tan gençlere altın öğütler: 'Radarlarınız açık olsun' - Son Dakika


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