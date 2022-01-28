Akut Bodrum Ekibi, Milas'ta eğitim verdi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde, AKUT Bodrum ekibi özel rehabilitasyon merkezlerinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ülkemizin Arama Kurtarma alanında ilk sivil toplum örgütü olan AKUT, sahada yaptığı çalışmaların yanı sıra bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantılar da düzenleyerek vatandaşlarda farkındalık oluşturuyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren AKUT Bodrum Ekibi, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek çalışmalarına başladı. Ekip geçtiğimiz günlerde Milas'taki özel rehabilitasyon merkezlerindeki personellere afetlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme toplantısının ardından genel tahliye uygulaması da yapılarak afet öncesi yapılacak uygulamaların önemine dikkat çekildi.

AKUT Bodrum Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy, Bodrum ve Milas'ta yapılan çalışmaların bundan sonraki süreçte aralıksız devam edeceğini belirterek, doğal afetler başa geldikten sonra değil, "afet" olmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekerek konunun önemini vurguladı.

Kurum yöneticileri ise doğru kabul ettikleri bazı bilgilerin aslında yanlış olduğunu fark ettikleri toplantıya destek ve katılım sağladığı için AKUT Bodrum ekibine teşekkür etti. - MUĞLA