Akyaka'da Öğrencilerle Ramazan Sofrası - Son Dakika
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Akyaka'da Öğrencilerle Ramazan Sofrası

Akyaka\'da Öğrencilerle Ramazan Sofrası

Kaymakam Demirtaş, Akyaka'da öğrencilere iftar vererek Ramazan ruhunu paylaştı.

11.03.2025 09:38
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Akyaka'da, Ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle birlikte yaşandı.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş,

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Kaymakam Demirtaş, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatı ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirtaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşamak adına bu tür buluşmaların büyük değer taşıdığını belirtti.

Öğrenciler ise Kaymakam Demirtaş ile aynı sofrada iftar yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka'da Öğrencilerle Ramazan Sofrası - Son Dakika

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