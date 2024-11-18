Akyaka Kaymakamı Demirtaş\'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret

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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, 1990 yılında Hakkari'de askerlik görevini yaparken şehit olan, Piyade Onbaşı Ergün Ünlü'nün ailesine ziyarette bulundu.

Şehit Piyade Onbaşı Ergün Ünlü'nün annesi Benzegül Ünlü ile bir süre sohbet eden Kaymakamı Demirtaş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Kaymakam Demirtaş, ziyaretin ardından kaymakamlık makamına geçti. - KARS