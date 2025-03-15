Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını şehit ailesiyle açtı - Son Dakika
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Yerel

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını şehit ailesiyle açtı

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını şehit ailesiyle açtı

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını vatan uğruna canını feda eden şehidin ailesiyle birlikte açtı.

15.03.2025 13:13
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını vatan uğruna canını feda eden şehidin ailesiyle birlikte açtı.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, 1990 yılında Hakkari'de askerlik vazifesini yaparken şehit olan Piyade Onbaşı Ergün Ünlü'nün ailesi ile Duraklı köyündeki ikametlerinde iftar sofrasında buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Kaymakam Demirtaş, şehit ailesiyle uzun uzun sohbet ederek onların yanında olduklarını belirtti.

Demirtaş, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, devletimizin ve milletimizin baş tacıdır. Onların acısı hepimizin acısıdır. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar programında duygusal anlar yaşanırken, şehit ailesi de bu anlamlı ziyaret ve destek için teşekkürlerini iletti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, iftarını şehit ailesiyle açtı - Son Dakika

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