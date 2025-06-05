Akyaka Yayla Yolları Yenileniyor

Akyaka yayla yolları tek tek yapılıyor. Yapılan yayla yolları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce inşaat sezonun başlamasıyla birlikte bir çok nokta da çalışma yapılıyor.

Akyaka Özel İdare ekiplerince vatandaşların yaylaya çıkarken sıkıntı yaşamamaları için yayla yollarında çalışma başlattı.

Akyaka Özel İdare ekiplerince Demirkenk, Esenyayla, Hacıpiri, Üçpınar, Büyükdurduran ve Sulakbahçe köylerinin yayla yollarında çalışmalar sürüyor. ekipler, yolları yaparak vatandaşların hizmetine açıyor.

Yayla yollarının yapılmasından duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar, "Yayla yollarımız yapılıyor, çamurdan, tozdan kurtuluyoruz. Rahat bir şekilde yaylara çıkacağız. Emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Akyaka genelinde başlatılan yayla yollarının yapımının bir kısmı tamamlanırken, bir kısmı da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. - KARS