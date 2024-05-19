19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Akyurt\'ta Kutlandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 105'inci yıl dönümü Ankara'nın Akyurt ilçesinde törenlerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da karaya çıkışının yıl dönümü Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan törenlerle kutlandı. Şehitlik Anıtında başlayan tören kortejinin ardından Akyurt Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlamalara İlçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Kutlamalar ilk olarak Şehitlik Anıtı'nda yapıldı. Törende anıta çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından sonra İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ise günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları konuşma ve şiirlerini okudu. Ayrıca, Akyurt Gençlik Spor bakanlığına bağlı öğrenciler tekvando gösterisinde bulundu. Törende, Akyurt Belediyesi Mehteran ekibi ve Ankara Kulübü Akyurt Şubesi seğmenleri de bir gösteri düzenledi.

Törene Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, ve Akyurt Belediye Başkan Hilal Ayık'ın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri katıldı. - ANKARA