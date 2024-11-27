Alaca'da Gönüllü Gençler Buluştu - Son Dakika
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Alaca'da Gönüllü Gençler Buluştu

Alaca\'da Gönüllü Gençler Buluştu

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 'Damla Gönüllülük Hareketi Projesi' kapsamında ilçeye gelen 46 gönüllü genci makamında kabul etti. Gençler, toplumsal dayanışma için çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirecek.

27.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" çerçevesinde ilçeye gelen gönüllü gençleri ağırladı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" çerçevesinde ilçeye gelen 46 gönüllü genci makamında kabul etti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllüler, Çorum'da 10 gün sürecek olan çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirerek toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Arslan, gençlerin gönüllülük esasına dayalı projede yer alarak önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergilediklerini belirterek, bu tür projelerin gençlerin topluma olan katkısını artırdığına dikkat çekti. Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Durak da yer alarak gençleri tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Proje çerçevesinde gönüllüler, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenleyecek. Alaca'da gerçekleştirilen bu buluşma, gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak topluma değer katma gayretlerini pekiştirdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca'da Gönüllü Gençler Buluştu - Son Dakika

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