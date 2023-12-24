Aladağ\'da Başkan Zeydan Karalar, 30 öğrencilik misafirhanenin açılışını yaptı

Aladağ ilçesinde çok sayıda köyde halkla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yüksek öğrenime önemli katkı sağlayacak Aladağ Misafirhanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, bugünde köy ziyaretlerini sürdürecek ve Atık Su Arıtma Tesisi, çok amaçlı salon ile 3 köprünün açılışını yapacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aladağ ilçesinde çok sayıda köyü, bürokratlarıyla birlikte ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. 23 Aralık Cumartesi günü Aladağ'ın Eyner, Boztahta, Topallı, Akören, Uzun Kuyu, Mazılık, Gireği Yeniköy ve Kabasakal köylerini ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar Aladağ Sinanpaşa Mahallesi'nde yüksek öğrenim gören öğrenciler için yapılan Aladağ Misafirhanesi'nin açılışını yaptı.

Ziyaret ettiği köylerde son derece sıcak ve içten karşılanan, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve istekleri dinleyen Başkan Zeydan Karalar, terörle mücadelede şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, sabır, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Aladağ'a kimsenin yapmadığı kadar hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, yapımı süren bir iki nokta hariç asfaltsız yol bırakmadıklarını, 24 Aralık 2023 tarihinde ise ilçenin tarihi bir sorununu çözmek üzere Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: " Tufanbeyli'den Karataş'a, İmamoğlu'dan Pozantı'ya, Karaisalı'ya kadar girmediğimiz, dokunmadığımız köy yok. Ben yapılan işleri yerinde görmek, halkımla birlikte olmak ve eksikleri birinci ağızdan dinlemek istiyorum. Bu yüzden bütün kadromla geliyorum. Biz görevi devraldığımızda aldığımız büyük borç yüküne, pandemiye ve depreme rağmen, Adana'nın bütçesini güçlü, sarsılmaz bir hale getirdik. Artık hizmet edebilmek için borçlanmamız gerekmiyor. Biz geldiğimizde 4 lira borcumuz, 1 lira gelirimiz vardı. 2024'de 4 lira gelirimiz 1 lira borcumuz olacak. Nereden nereye geldik. İki büyük alt geçit yaptık, üçüncüsünü açacağız, çocuklar yatağa aç gitmesin diye günde 5 bin kişiye yemek verecek bir aşevi yapıyoruz, kreşler açtık, yenilerini açıyoruz, 111 otobüs aldık, 300 iş makinesi aldık, 5 yeni bulvar açtık, 197 bulvar ve caddeyi yeniledik ve bunların hiç birisi için borçlanmadık. 21 noktada yağmur suyu isale hattı yaptık ve 3 kritik noktada daha yapacağız, sadece Sarıçam'da 64 köye sağlıklı su götürdük, 5 bin konutluk TOKİ evleri de dahil birçok yerleşim biriminin su problemini çözdük, Yedigöze Barajı'ndan su getirmek için çok önemli bir projenin temelini attık. Gönlüm kalbim sizinle. Benim yüreğim Adana'ya hizmetle çarpar."

Başkan Zeydan Karalar köy ziyaretlerinin ardından Aladağ Sinanpaşa Mahallesi'nde yapılan Aladağ Misafirhanesi'nin açılışını, öğrenciler, konuklar ve Aladağ halkı ile beraber yaptı. Misafirhane'de ÇÜ Aladağ Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 30 öğrencinin kalacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, "İlçede bir yüksek okulumuz var. Öğrencilerimiz burayı yazmıyorlardı. Yazsalar da kazandıklarında gelemiyorlardı. Onlar için misafirhane yaptık. Şimdi hem dışarıdan gelen öğrencilerin hem de Aladağlı evlatlarımızın okumasını sağlıyoruz" dedi.

ÇÜ Aladağ MYO Ormancılık Bölümü Öğrencisi Hüdai Efe Gök, Başkan Zeydan Karalar'a, misafirhane hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugünde Aladağ ilçesinde köy ziyaretlerini sürdürecek 3 önemli açılış daha yapacak.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Aladağ Atık Su Arıtma Tesisi, 3 köprü ve çok amaçlı salonun açılışlarını Mansurlu, Gerdibi ve Dölekli mahallelerinde gerçekleştirecek. - ADANA