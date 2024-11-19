Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlar sonrası sabah saatlerinde hortum çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesinde sabah saatlerinde denizde hortum meydana geldi. Denizde meydana gelen hortum çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan ilçede
Cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Son Dakika › Yerel › Alanya'da Hortum Alarmı - Son Dakika
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