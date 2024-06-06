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Alanya'da sıcaklık araç termometresinde 50 dereceye ulaştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta başından itibaren yüksek sıcaklık etkili olurken, bazı araçların termometreleri 50 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamayı seçerken, bazıları ise serinlemek amacıyla denize girmeyi tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz Bölgesi için verdiği yüksek sıcaklık uyarısının ardından hafta başından itibaren turizm kenti Alanya'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. İlçedeki yüksek sıcaklık ise bir aracın termometresine yansıdı. Aracın termometresinin 50 derecede olduğu görüldü. İlçe merkezinde yüksek sıcaklıktan etkilenmemek isteyenler dışarı çıkmamayı tercih ederken, bazı vatandaşların ve çocukların da Galip Dere Halk Plajında denize girerek serinlediği göze çarptı.