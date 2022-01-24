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Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği - Son Dakika

Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği

24.01.2022 10:50
Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollara komşu Alanya Belediyesi'nden greyder ve personel yardımı yapıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollara komşu Alanya Belediyesi'nden greyder ve personel yardımı yapıldı.

Hafta sonu yağmur ve kar nedeniyle bölgede birçok yol kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde heyelan oluşurken, su baskınları ve dere taşkınları nedeniyle Alanya Belediyesi ekipleri adeta taarruza geçti. Ekipler hummalı bir çalışma sonrası vatandaşları mağdur etmeyerek, tüm sorunları kısa süre içerisinde çözdüler.

"Karla mücadele ekibine destek verildi"

Alanya'nın komşusu Akseki'de de kar nedeniyle pek çok mahallenin yolu kapandı. Kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerin yolları kapanırken, vatandaşlar evlerinde ve yollarda mahsur kaldılar. Akseki Belediyesi'nin oluşturduğu Karla Mücadele Ekibine Alanya Belediyesi destek verdi. 1 greyder ve personelleri ile Akseki Belediyesi'nin yardımına koşan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem mahalle yollarının hem de Akseki merkez yolunun açılmasında büyük rol oynadı. - ANTALYA

Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği
Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği
Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği
Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği

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Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'dan Akseki'ye greyder ve personel desteği - Son Dakika


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