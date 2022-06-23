Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı - Son Dakika
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Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı

23.06.2022 12:33
Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı

Kırşehir'de bir vatandaş, fırından aldığı ekmekten poşet çıktığı iddiasıyla şikayetçi olurken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istiyor.

Kırşehir'de bir vatandaş, fırından aldığı ekmekten poşet çıktığı iddiasıyla şikayetçi olurken, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istiyor.

Yenice Mahallesi Şehitlik mevkiinde iş çıkışı evine giderken fırından ekmek alan Samet Yaylagül, evinde ekmeğin içerisinden çıkan poşeti görünce şaşkına döndü. Ekmek aldığı fırına durumu bildiren Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu. Ekmeği yerken fark etmesi sonucu şaşkınlığını gizleyemeyen Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldığı ekmek içerisinden poşet çıktı - Son Dakika
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