Alev Alan Telefon Camdan Atıldı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İşletme içerisinde bulunan 2 kişi alev alan telefonu bir maşa ile tutarak camdan dışarıya attı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan iş yeri çalışanı 2 kişi telefonun yandığı noktaya gelip, alev alan telefonu görünce ilginç bir tedbir aldı. İşletmede bulunan maşa ile telefonu tutarak camdan dışarıya attı. O anlar iş yeri içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL