ALKÜ\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kadın personele karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Günün ilk etkinliğinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kadın personele karanfil dağıttı. Çiçek dağıtımı sırasında kadın çalışanlarla sohbet eden Rektör Türkdoğan, kadınların taleplerini yd not aldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Rektör Türkdoğan, "Sizler bizler için çok değerlisiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlarımız için daha fazla ilerleme ve fırsat oluşturmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

ALKÜ'de gün boyunca düzenlenen etkinlijldud Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, dekanlar, MYO küdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

8 Mart dolu dolu geçti

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) ev sahipliğinde Alanya Belediyesi, Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik etkinlikler de düzenlendi. Kadın hakları ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" söyleşisi gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan söyleşinin möderatörlüğünü ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca yaptı. Söyleşide Uzm. Dr. Hale Bozkurt, Uzm. Dr. Tuğba Dağaşan, Psikolojik Danışman Gülsüm Türkeli, Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Urlu, Öğr. Gör. Leyla Akbulut, Psikoterapist Yasemin Şahin, Çiftçi Kristina Hüddoğlu, Aile Danışmanı Ayten Güngörmüş ve Psikolog İrem Gül Sönmez deneyimlerini ve kadının gücünü anlattılar.

Söyleşide konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, kadının Türk toplumundaki yeri ve önemine vurgu yaptı. ALKÜKAM tarafından yapılan etkinliklere Alanya Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Ayşe Yakar Anılgan, Halime Dim Ceylan katıldı.

Kadınlar ebru yaptılar

Etkinlikler ALKÜKAM ve Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Ebru Sanatı Atölyesi ile devam etti. El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak tarafından "Ebru Sanatı Atölyesi" düzenlendi. Burada öğrenciler ve ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Koçak kontrolünde ebru yaptılar.

Eserler yoğun ilgi gördü

Günün son etkinliğinde ise Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde Doç. Dr. Meltem Akça koordinatörlüğünde ve Öğretim Görevlisi Serdar Aslan küratörlüğünde Hürkuş Havacılar Topluluğu ve ALKÜ Sanat ve Tasarım Topluluğu tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi" gerçekleştirildi. Serginin açılışını Alanya Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Ayşe Yakar Anılgan, Halime Dim Ceylan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er yaptı. Sergiye yoğun katılım oldu.

Genel Sekreter Hüseyin Er, sergiye katkılarından dolayı Öğr. Gör. Serdar Arslan'a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eğitim Bir-Sen ve Türk Dünyası Bilim ve Sanat Topluluğu tarafından kadın çalışanlara karanfil ve hediyeler verildi.

Kadın öğretmenlere hediye verildi

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu öncülüğünde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ALKÜ Gazipaşa Kişisel Gelişim ve ALKÜ Gazipaşa Hürkuş Havacılar topluluklarının katılımıyla Muzkent İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve şube müdürleri, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ömer Yenipazarlı, topluluk öğrencileri ve Muzkent Muhtarı Fatih Görgülüer yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla topluluk öğrencileri origami tekniğiyle hazırlanan hediyeleri ilkokulda görev yapan kadın öğretmen ve personele takdim ettiler. Etkinlik, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine verilen çeşitli hediyeler ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANTALYA