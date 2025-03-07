ALKÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ALKÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

ALKÜ\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlarken, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kadın personele karanfil dağıttı. Etkinlikler arasında söyleşiler, ebru sanatı atölyesi ve sergi yer aldı.

07.03.2025 21:24  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kadın personele karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Günün ilk etkinliğinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kadın personele karanfil dağıttı. Çiçek dağıtımı sırasında kadın çalışanlarla sohbet eden Rektör Türkdoğan, kadınların taleplerini yd not aldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Rektör Türkdoğan, "Sizler bizler için çok değerlisiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlarımız için daha fazla ilerleme ve fırsat oluşturmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

ALKÜ'de gün boyunca düzenlenen etkinlijldud Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, dekanlar, MYO küdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

8 Mart dolu dolu geçti

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) ev sahipliğinde Alanya Belediyesi, Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik etkinlikler de düzenlendi. Kadın hakları ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" söyleşisi gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan söyleşinin möderatörlüğünü ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca yaptı. Söyleşide Uzm. Dr. Hale Bozkurt, Uzm. Dr. Tuğba Dağaşan, Psikolojik Danışman Gülsüm Türkeli, Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Urlu, Öğr. Gör. Leyla Akbulut, Psikoterapist Yasemin Şahin, Çiftçi Kristina Hüddoğlu, Aile Danışmanı Ayten Güngörmüş ve Psikolog İrem Gül Sönmez deneyimlerini ve kadının gücünü anlattılar.

Söyleşide konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, kadının Türk toplumundaki yeri ve önemine vurgu yaptı. ALKÜKAM tarafından yapılan etkinliklere Alanya Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Ayşe Yakar Anılgan, Halime Dim Ceylan katıldı.

Kadınlar ebru yaptılar

Etkinlikler ALKÜKAM ve Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Ebru Sanatı Atölyesi ile devam etti. El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak tarafından "Ebru Sanatı Atölyesi" düzenlendi. Burada öğrenciler ve ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Koçak kontrolünde ebru yaptılar.

Eserler yoğun ilgi gördü

Günün son etkinliğinde ise Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde Doç. Dr. Meltem Akça koordinatörlüğünde ve Öğretim Görevlisi Serdar Aslan küratörlüğünde Hürkuş Havacılar Topluluğu ve ALKÜ Sanat ve Tasarım Topluluğu tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi" gerçekleştirildi. Serginin açılışını Alanya Meclis Üyeleri Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu, Ayşe Yakar Anılgan, Halime Dim Ceylan, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er yaptı. Sergiye yoğun katılım oldu.

Genel Sekreter Hüseyin Er, sergiye katkılarından dolayı Öğr. Gör. Serdar Arslan'a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eğitim Bir-Sen ve Türk Dünyası Bilim ve Sanat Topluluğu tarafından kadın çalışanlara karanfil ve hediyeler verildi.

Kadın öğretmenlere hediye verildi

Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu öncülüğünde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, ALKÜ Gazipaşa Kişisel Gelişim ve ALKÜ Gazipaşa Hürkuş Havacılar topluluklarının katılımıyla Muzkent İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve şube müdürleri, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ömer Yenipazarlı, topluluk öğrencileri ve Muzkent Muhtarı Fatih Görgülüer yer aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla topluluk öğrencileri origami tekniğiyle hazırlanan hediyeleri ilkokulda görev yapan kadın öğretmen ve personele takdim ettiler. Etkinlik, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine verilen çeşitli hediyeler ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kenan Ahmet Türkdoğan, Alaaddin Keykubat, Etkinlikler, Rektör, Alanya, 8 Mart, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: ALKÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.