ALKÜ'den açıklama: "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır"

ALKÜ Rektörlüğü tarafından, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır" denildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kime ait olduğu bilinmeyen, yayın hayatına bir ay kadar önce başlayan ve sitesinde yayın künyesi bile bulunmayan sözde bir 'basın yayın' organında yer alan sonrasında başka yayın kuruluşlarınca da yer verilen Üniversitemiz ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında ortaya atılan gerçek dışı iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında Yüksek Öğretim Kurumu Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderildiği iddia edilen 'dilekçe' gerçek dışıdır. Bununla birlikte, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma da bulunmamaktadır. ALKÜ bünyesinde görev yapmayan bir kişi tarafından, sahte bir isimle verildiği şüphe götürmez gerçek dışı suçlamalarla dolu bu dilekçeye kamuoyunun itibar etmeyeceğine inancımız tamdır. Bu çirkin isnatlarda isimleri geçirilen onurlu ALKÜ çalışanları, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu çevrelerle, yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA