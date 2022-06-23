ALKÜ'den açıklama: "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır" - Son Dakika
Üye Girişi

ALKÜ'den açıklama: "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır"

23.06.2022 18:44
ALKÜ'den açıklama: "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır"

ALKÜ Rektörlüğü tarafından, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır" denildi.

ALKÜ Rektörlüğü tarafından, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır" denildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kime ait olduğu bilinmeyen, yayın hayatına bir ay kadar önce başlayan ve sitesinde yayın künyesi bile bulunmayan sözde bir 'basın yayın' organında yer alan sonrasında başka yayın kuruluşlarınca da yer verilen Üniversitemiz ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında ortaya atılan gerçek dışı iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında Yüksek Öğretim Kurumu Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderildiği iddia edilen 'dilekçe' gerçek dışıdır. Bununla birlikte, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma da bulunmamaktadır. ALKÜ bünyesinde görev yapmayan bir kişi tarafından, sahte bir isimle verildiği şüphe götürmez gerçek dışı suçlamalarla dolu bu dilekçeye kamuoyunun itibar etmeyeceğine inancımız tamdır. Bu çirkin isnatlarda isimleri geçirilen onurlu ALKÜ çalışanları, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu çevrelerle, yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor Başkan Yücel: 'Sırbistan ile kalıcı bir dostluğa imza attık' Başkan Yücel: 'Sırbistan ile kalıcı bir dostluğa imza attık'
Kaynak: İHA

Alanya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ'den açıklama: 'Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: ALKÜ'den açıklama: "Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında açılmış herhangi bir idari ya da adli soruşturma bulunmamaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement