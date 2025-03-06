ALKÜ Sporcuları Rektör Türkdoğan ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ALKÜ Sporcuları Rektör Türkdoğan ile Buluştu

ALKÜ Sporcuları Rektör Türkdoğan ile Buluştu

Rektör Türkdoğan, ALKÜ Spor Bilimleri öğrencilerinin başarılarını kutladı ve destek sözü verdi.

06.03.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri öğrencileri Rektör Türkdoğan ile bir araya gelerek başarılarını anlattılar.

Türkiye'nin turizm ve spor şehirlerinin başında gelen Alanya'ya sporcuların ilgisi her geçen gün artarken, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi de spora ve sporcuya verdiği önemi daha çok artırıyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmış sporcular ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile buluştu.

Türkdoğan'dan sporculara tam destek

Toplantıda sporcularla tanışan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Birçok farklı branşta üst düzey sporcularımızın olması gurur verici, tesisleşme sürecinin tamamlanmasının ardından sizlere uygulama ders ve antrenman alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Başarılarınızı bir üste taşımak için tüm destekleri veriyoruz. Genç ve başarılı sporcularımıza her türlü desteği vererek onların alanlarında en iyisi olmalarına imkan sağlayacağız. Sizlerin yetişmesinde büyük emekleri geçen ailelerinize ve sizlere her konuda destek olan hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. ALKÜ Senato Salonu'nda yapılan görüşmeye Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk, eski Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörleri Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Ay Yıldız ve Arş. Gör. Duran Akbaş yer aldı.

Ziyaretin devamında farklı branşlardaki 50 sporcu başarılarını ve yeteneklerini Rektör Türkdoğan'a anlattılar. Rektör Türkdoğan, başarılı sporcuları tek tek tebrik etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kenan Ahmet Türkdoğan, Alaaddin Keykubat, Yerel Haberler, Alanya, Rektör, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ Sporcuları Rektör Türkdoğan ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:58:39. #7.13#
SON DAKİKA: ALKÜ Sporcuları Rektör Türkdoğan ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.