Alman Makinistler Sendikası Grev Kararı Aldı

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (DB) arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması üzerinde sendika grev kararı aldı.

Almanya'da pazartesi günü çiftçilerin eylemlerinin ardından bu kez makinistler grev kararı aldı. Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (DB) arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmamasının ardından makinistlerin 3 günlük grevi başladı. Cuma gününe kadar greve çıkan makinistler bugün işbaşı yapmadı. Erken saatlerde başlayan grev nedeniyle yük ve yolcu seferleri pek çok noktada gerçekleştirilemedi. Berlin ve Köln'de seferlerde aksamalar yaşanıyor. Her gün binlerce kişinin kullandığı Köln merkez tren istasyonu boş kaldı.

Grev 12 Ocak cuma günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Başkent Berlin'de Ana Tren İstasyonu Boşaldı

Makinistlerin grevinden en fazla etkilenen bölgelerden biri de başkent Berlin oldu. Berlin'de merkez tren istasyonu Hauptbahnhof'da peronlar boş kaldı. DB'nin çalıştırdığı şehir içi banliyö trenlerin (S-Bahn) de grevlere katılmasıyla şehir içi trafiğinde de kısmen aksaklıklar oldu. İstasyonlarda yolcular alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları konusunda uyarıldı. Berlin şehir içi taşımacılık şirketi BVG'ye bağlı olan metro, tramvay ve otobüs seferleri ise devam etti.

Başta doktorlar ve sağlık çalışanları olmak üzere diğer bazı meslek kuruluşları da yeni grevlere hazırlanıyor.

Çalışanlar, hem zam hem de daha az çalışmak istiyor

Alman Makinistler Sendikası (GDL), toplu pazarlık turunda vardiyalı işçilerin haftalık çalışma saatlerinin tam ücret karşılığı 38 saatten 35 saate düşürülmesini, çalışma saatlerinin azaltılmasına ek olarak ayda 555 euro enflasyon tazminatı ikramiyesi talep etmişti. DB, sendikanın talebini reddederek, 32 ay süreyle yüzde 11 zam ve enflasyon tazminatı ikramiyesi teklif etmiş, sendikanın da bu teklifi reddetmesi sonucu görüşmeler tıkanmıştı.

DB Acil Durum Planını Devreye Soktu

Makinistlerin grevi ülke genelinde, tren taşımacılığının yüzde 80'ini etkiledi. Grevinin başlamasıyla birlikte Deutsche Bahn, acil durum planını devreye soktu ve kısmi de olsa bazı hatlarda tren seferlerinin devam etmesini sağladı. Bir demiryolu sözcüsü yaptığı açıklamada, "Acil durum takvimi bu sabah planlandığı gibi istikrarlı bir başlangıç yaptı. Uzun mesafe taşımacılığında trenlerin yüzde 80'e yakını iptal edildi. Şu ana kadar herhangi bir anormallik yaşanmadı. Uzun mesafeli trafikte, Münih'ten Erfurt ve Leipzig üzerinden Berlin ve Hamburg'a kadar kuzey-güney hattında çalışan birkaç tren hala mevcut" dedi. Önceden alınan biletlerin geçerliliğini koruduğunu söyleyen DB Sözcüsü, Çarşamba, Perşembe veya Cuma günü için rezervasyon yaptıranların biletlerini daha sonra da kullanabileceğinin altını çizdi.

Sendika grevlerin devam ettirme tehdidinde bulundu

Dijitalleştirme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in iki tarafa da müzakere çağrısında bulunmasına rağmen, Alman GDL Başkanı Claus Weselsky, DB'nin cuma gününe kadar yeni bir teklif sunmaması halinde yeniden greve gideceklerini söyledi. Weselsky "Cuma gününe kadar hiçbir şey olmazsa ara vereceğiz ve bir sonraki greve hazırlanacağız" dedi. - BERLİN