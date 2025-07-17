Almanya'da Doğurganlık Oranı Düştü - Son Dakika
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Almanya'da Doğurganlık Oranı Düştü

17.07.2025 14:12
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2024'te Almanya'da doğurganlık hızı, son 18 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 1,35 oldu.

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2024 yılında ülkedeki toplam doğurganlık hızı 2023 yılına oranla yüzde 2 azalarak, son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına ilişkin doğum verilerini kamuoyu ile paylaştı. İstatistik Ofisinin açıklamasına göre, Almanya'da geçen yıl doğurganlık hızı 2023 yılına oranla yüzde 2 gerileyerek, 1,35 çocuk olarak kayda geçti. Bunun da kadın başına doğurganlık hızının 1,33 çocuk olduğu 2006 yılından bu yana en düşük seviye olduğu belirtildi.

Destatis verilerine göre, 2024 yılında Almanya'da 677 bin 117 çocuk dünyaya geldi. Veriler, 692 bin 989 çocuğun dünyaya geldiği 2023 yılına oranla geçen yıl 15 bin 872 daha az çocuğun doğduğunu ortaya koydu. Federal İstatistik Ofisi'nin ayrıntılı verilerine göre, 2023 yılında doğurganlık hızı 1,38 çocuk, 2006 yılında 1,33 çocuk, 1994'te ise 1,24 çocuk olarak gerçekleşti.

Tüm eyaletlerde çocuk doğumları azaldı

Federal İstatistik Ofisinin verilerine göre, 2024 yılında Almanya'daki tüm eyaletlerde doğumlar azaldı. Doğurganlık oranının 2023 yılına göre en çok düştüğü eyalet, yüzde 7 düşüşle Thüringen oldu. Eyalette 2023 yılında doğurganlık hızı ortalama 1,33 çocuk olarak kayda geçerken, 2024 yılında bu oran 1,24 çocuk olarak belirtildi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu şehir, 1,21 ile Berlin olurken, en yüksek oran 1,42 ile Aşağı Saksonya eyaleti oldu.

Doğurganlık oranı son 28 yılın en düşük seviyesinde

Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşlığına sahip kadınların doğum oranı da gerileyerek, 1996 yılı seviyesine yaklaştı. 1996 yılındaki kadın başına 1,22 doğum oranı kayıtlara geçerken, bu oran 2024 yılında kadın başına 1,23 olarak verildi. Yabancı uyruklu kadınların doğum oranı da geçen yıl yüzde 2 azalarak, kadın başına 1,84 çocuk olarak gerçekleşti.

Yabancı uyruklu kadınlar arasındaki doğum oranı 2017 yılından bu yana sürekli azalıyor.

Daha geç anne baba olunuyor

2015 yılında 29,7 olan ilk kez anne olma yaş ortalaması 2014 yılında 30,4'e yükselirken, 2015'te 32,8 olan ilk kez baba olma yaş ortalaması 33,3 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek doğurganlık oranı Bulgaristan'da

Avrupa ülkelerindeki doğurganlık hızı verilerine de yer verilen açıklamada, Avrupa'da en yüksek doğurganlık oranının kadın başına 1,81 çocukla Bulgaristan'da olduğu belirtildi. En düşük doğurganlık oranlarının ise kadın başına 1,06 çocukla Malta ve kadın başına 1,12 çocukla İspanya'da olduğu kaydedildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da Doğurganlık Oranı Düştü - Son Dakika

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