Almanya'da Havalimanlarında Grev

Almanya'daki 11 havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanları pazartesi günü bir günlük greve gidecek.

Almanya'daki grev dalgası ülkenin en büyük havalimanlarına da yayıldı. Almanya'da çok sayıda sektörü temsil eden Ver.di işçi sendikası devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle ülke çapındaki uyarı grevlerini genişletti. Sendika, 10 Mart Pazartesi günü Almanya'nın 11 havalimanındaki çalışanların iş bırakacağını duyurdu. Buna göre Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin- Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları iş bırakacak. Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 00.01'de başlayacak grev, yerel saatle 23.59'da sona erecek.

Ücret iyileştirilmesi talep ediliyor

Ver.di, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor. Çalışanların ücretlerine yüzde 8 zam ya da en az 350 euro artış ve 3 gün ek izin sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçlara dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Potsdam'da devam edecek. Görüşmeler öncesi gerçekleşecek uyarı grevi nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal olması bekleniyor. - BERLİN