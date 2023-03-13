Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi

13.03.2023 14:35
Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin, Hannover, Hamburg ve Bremen'deki havalimanlarında güvenlik personelinin grev kararı nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin, Hannover, Hamburg ve Bremen'deki havalimanlarında güvenlik personelinin grev kararı nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Almanya'da işçi sendikası Verdi'nin çağrısı üzerine Berlin, Hannover, Hamburg ve Bremen'deki havalimanlarında güvenlik personeli 24 saatlik grev başlattı. Berlin Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle uçakların kalkmayacağı, gelen uçuşların da grevden etkilenebileceği ifade edildi. Hamburg havalimanı da benzer bir açıklama yaparak, uçuşların iptal edileceği ya da erteleneceği belirtilirken, Bremen havalimanı bugün uçuş yapılmayacağını duyurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Berlin'de yaklaşık 200 uçuş iptal olurken, havalimanına yapılacak inişlerin üçte birinin iptal olması bekleniyor. Hamburg havalimanı, planlanan 123 kalkışın tamamının ve havalimanına gelecek 121 uçuşun en az 50'sinin iptal edildiği ifade edildi.

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle kamu sektörü çalışanları, havalimanı yer hizmetleri çalışanları ve güvenlik görevlileri için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, şuana kadar iki taraf arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Sendika ve iş verenler arasındaki yeni müzakerelerin 27 Mart'ta başlaması bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi Almanya'da 4 havalimanında yapılan uyarı grevleri sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu Almanya'da 4 havalimanında yapılan uyarı grevleri sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu

Hannover, Almanya, Berlin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:37 AK Partili Aydemir: Nerede terörist varsa tamamı Millet İttifakı'nı destekliyor
14:24 Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip kaptanlık bandını takmayı bir kez daha reddetti
14:20 Konya'daki açılışında protesto edilen Selin Ciğerci'den ilk açıklama: Dik durmaya çalışıyorum
14:13 6284 sayılı kanuna neden karşı çıkıyorlar? Fatih Erbakan'ın partisinden yazılı açıklama geldi
13:50 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sosyal medya hamlesi
13:32 Konya'da protesto edilen Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: Yapılan şerefsizliktir
13:28 Erbakan'ın yardımcısının 6284 sayılı kanunla ilgili iddiasına AK Parti'den yanıt: Bu konuları hiç konuşmadık
10:29 Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, 40 milyon liranın üzerinde değeri olan lüks araç ile pistin tozunu attırdı
12:59 İstanbul'da TOKİ "İlk Evim" projesinin kura çekimleri 16 Mart'ta başlayacak
12:27 Havuz yapmak için kolon bırakmamışlar! 89 kişinin öldüğü sitenin spor salonunun açılış izin belgesi de yokmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2023 15:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement