Almanya'da havalimanlarında grev, uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin, Hannover, Hamburg ve Bremen'deki havalimanlarında güvenlik personelinin grev kararı nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Almanya'da işçi sendikası Verdi'nin çağrısı üzerine Berlin, Hannover, Hamburg ve Bremen'deki havalimanlarında güvenlik personeli 24 saatlik grev başlattı. Berlin Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle uçakların kalkmayacağı, gelen uçuşların da grevden etkilenebileceği ifade edildi. Hamburg havalimanı da benzer bir açıklama yaparak, uçuşların iptal edileceği ya da erteleneceği belirtilirken, Bremen havalimanı bugün uçuş yapılmayacağını duyurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Berlin'de yaklaşık 200 uçuş iptal olurken, havalimanına yapılacak inişlerin üçte birinin iptal olması bekleniyor. Hamburg havalimanı, planlanan 123 kalkışın tamamının ve havalimanına gelecek 121 uçuşun en az 50'sinin iptal edildiği ifade edildi.

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle kamu sektörü çalışanları, havalimanı yer hizmetleri çalışanları ve güvenlik görevlileri için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, şuana kadar iki taraf arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Sendika ve iş verenler arasındaki yeni müzakerelerin 27 Mart'ta başlaması bekleniyor. - BERLİN