Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları grev başlattı - Son Dakika
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Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları grev başlattı

27.03.2023 11:25
Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları grev başlattı

Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları, sendikaların çağrısı üzerine grev başlattı.

Almanya'da ulaşım sektörü çalışanları, sendikaların çağrısı üzerine grev başlattı.

Almanya'da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG'nin çağrısı üzerine ulaşım sektörü çalışanları gece yarısından itibaren greve başladı. Havaalanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metro çalışanları, 24 saat grev yapacak. Almanya Havalimanları Birliği, yaklaşık 380 bin yolcunun grevden etkilendiğini açıkladı.

Almanya'nın ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, grev kararını gereksiz ve bir amaca hizmet etmeyen bir eylem olarak nitelendirirken, bazı sendikalar da grev çağrısı yapan sendikaların ölçüsüz taleplerde bulunduğunu belirtti.

İşçi sendikası Verdi ise, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, EVG ise yüzde 12'lik bir artış yapılmasını savunuyor.

Bugün sendika ve işverenler arasında yeni müzakereler başlayacak. Ülkede son 10 yılda gerçekleştirilen en geniş çaplı iş bırakma kararıyla sendikalar, işverenler üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Grev çağrısı yapan ve Almanya'nın en büyük sendikaları arasında yer alan Verdi 2.5 milyon, EVG ise 230 bin çalışanı temsil ediyor. - BERLİN

Kaynak: İHA
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